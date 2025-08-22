انتهاء المرحلة الأولى من الموجة 27 في الدقهلية بتنفيذ 533 إزالة (صور)

شهدت محافظة الدقهلية، انتهاء أعمال المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة التعديات والمخالفات وتنفيذ 533 قرار إزالة.

انتهاء الموجة 27 لإزالة التعديات والمخالفات

تمت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال، عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للمرحلة الأولى من الموجة 27، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

المرحلة الأولى إزالة 533 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة،

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتهاء أعمال الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 27 لإزالة المخالفات، وتم خلالها إزالة 533 حالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

استرداد 6 قطع أرض أملاك دولة داخل المنظومة

من جانبه أوضح محمد جلال، مدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، أن اجمالى ما تم تنفيذه من قرارات إزالة تعديات ومخالفات البناء منذ انطلاق المرحلة الأولى منذ 9/8/2025 من الموجة 27 حتى اليوم بلغ 533 قرارا لإزالة التعديات والمخالفات، تشمل متغيرات مكانية غير قانونية بالتعدي بالبناء، وإزالة تعديات على أملاك جهات الولاية، كما تم استرداد 6 قطع أرض أملاك دولة داخل المنظومة، واسترداد 3 قطع أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير.

