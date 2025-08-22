“حق الطفل في التربية والرعاية” عنوان لقاء الجمعة في مسجد الأربعين بالمنصورة (صور)

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية لقاء الجمعة للأطفال بعنوان “حق الطفل في التربية والرعاية” بمسجد الأربعين بقرية سلكا بإدارة أوقاف غرب المنصورة.

حق الطفل في التربية والرعاية

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رعاية النشء وتوعيتهم بالقيم الدينية والوطنية.

سلسلة لقاءات الجمعة للأطفال التي تُعقد أسبوعيًا بالمساجد الكبرى

يأتي هذا اللقاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وضمن المتابعة الميدانية المستمرة لفضيلة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية الأوقاف بالدقهلية، في إطار سلسلة لقاءات الجمعة للأطفال التي تُعقد أسبوعيًا بالمساجد الكبرى لنشر القيم الصحيحة بين الأجيال الناشئة.

الإسلام منح الطفل حقه الكامل في التربية والرعاية

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الإسلام منح الطفل حقه الكامل في التربية والرعاية، وأن الوالدين مسؤولان أمام الله عن حسن تنشئته ورعايته بدنيًا ونفسيًا وروحيًا، وتوضيح أن التربية لا تقتصر على الجانب المادي، بل تشمل غرس القيم الأخلاقية، وتعليم السلوكيات السليمة، وتنمية روح الانتماء للوطن.

كما شهد اللقاء الدعوة إلى التوازن بين الحزم والرحمة في التعامل مع الأطفال، مع التأكيد أن الرحمة هي أساس التربية الناجحة، إبراز أن رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع بأسره.

