القوات المسلحة اليمنية تعلن إصدار بيان مهم بعد قليل

القوات المسلحة اليمنية،
القوات المسلحة اليمنية، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، بأن القوات المسلحة اليمنية ستصدر في تمام الساعة الـ 10:50 مساء اليوم بيانًا هاما، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت أفادت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق المجال الجوي لفلسطين المحتلة مؤقتًا، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو تمكن، قبل قليل، من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه منطقة حدود غزة، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في محيط الغلاف.

وأوضح بيان صدر عن جيش الاحتلال، ونقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن عدة محاولات لاعتراض الطائرة نُفذت بنجاح، وأن الهدف ما زال قيد المتابعة من قبل قوات سلاح الجو.

 وادعى أن الوضع لا يزال مستمرًا، ودعا "السكان" إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية ومتابعة التحديثات الرسمية.

