ترامب يزعم: الأسرى سيكونون في أمان إذا دخل جيش الاحتلال غزة

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نجح في إعادة عدد من الأسرى في غزة بفضل العمل مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتابع ترامب مزاعمه: الأسرى سيكونون في أمان أكثر إذا دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى غزة.

