الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين: أثق أن صفات ترامب القيادية ستساعد في استعادة العلاقات

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الجمعة، عن ثقته في أن صفات نظيره الأمريكي دونالد ترامب القيادية تساعد في استعادة العلاقات بين البلدين.

وتابع بوتين: "آمل أن تكون الخطوات الأولى بداية لاستعادة العلاقات بشكل كامل".

 

بوتين يحضر كأس العالم 2026

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحضر كأس العالم 2026 بناء علي ما سيحدث في الأزمة الأوكرانية، علي حد قوله.

وتابع الرئيس الأمريكي: أريد أن أعقد اجتماعا بين بوتين وزيلينسكي وخلال أسبوعين سأكون قد حددت الاتجاه الذي أسلكه.

واستطرد ترامب: لست سعيدًا باستهداف روسيا مصنعًا أمريكيا في أوكرانيا.

الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا خلال أسبوعين

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: إن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا خلال أسبوعين، في حال رأت أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية.

وفي رده على سؤال في مقابلة مع إحدى الإذاعات الأمريكية، حول ما إذا كان السلام سيسود أوكرانيا، قال ترامب : "سأخبركم، أقول إننا سنعرف ذلك خلال أسبوعين، بعد ذلك قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف".

من جانبها ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في وقت سابق، نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن ترامب يعتزم الابتعاد مؤقتا عن المفاوضات بشأن التسوية الروسية الأوكرانية.

وذكر المصدر للصحيفة، أن ترامب يعتزم اتخاذ "موقف الانتظار والترقب" لمعرفة ما إذا كان الاجتماع ممكنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين الرئيس الروسي ترامب بوتين وزيلينسكي أوكرانيا روسيا

مواد متعلقة

ترامب يزعم: الأسرى سيكونون في أمان إذا دخل جيش الاحتلال غزة

ترامب: بوتين يحضر كأس العالم 2026 بناء علي مستجدات الأزمة الأوكرانية

ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

بطولة اللحظة الأخيرة، إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار ببني سويف (فيديو)

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

من قصص القرآن الكريم، سيدنا شعيب وقصته مع أصحاب "الأيكة"

أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب زمرد ومخدرات وشهادات ثانوية مزورة بحوزة مسافرين

طلب وكيل إليو ديانج يزعج إدارة الكرة بالأهلي.. ما التفاصيل ؟

خدمات

المزيد

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

كيفية معرفة الرقم السري لـ بطاقة التموين بالرقم القومي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بحاجة المتوفى للدعاء والصدقات

دار الإفتاء توضح معنى الصدقة الجارية وأبوابها

بعد تبرع أحدهم لسداد ديون الغارمات، حكم التصدق بأموال التجارة في المخدرات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads