أكسيوس: إدارة ترامب طلبت من الاحتلال الإسرائيلي تقليص هجماته في لبنان

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من دولة الاحتلال تقليص هجماتها في لبنان.

خطوات موازية لنزع سلاح ‎حزب الله

وأضاف أكسيوس: أمريكا طلبت من إسرائيل التفكير بالانسحاب من مواقعها في لبنان لدعم عملية نزع سلاح حزب الله.

وتابع أكسيوس: المبعوث الأمريكي توم براك يناقش مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح ‎حزب الله، مشيرا إلي أن خطة واشنطن تشمل وقفا مؤقتا للغارات وانسحابا تدريجيا من 5 مواقع مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية.

تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع لبنان على البدء في تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة لديه (وديعة).

بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية

وقال أبو ردينة: إن الجهات الفلسطينية المختصة قامت يوم الخميس، بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي "برج البراجنة" و"البص" للجيش اللبناني، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا.

وأوضح الناطق الرسمي، بأن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو الماضي، عقب جلسة المباحثات الرسمية بينهما والتي عقدت في العاصمة بيروت.

وأشار أبو ردينة إلى أن الجانبين أكدا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الدولي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.

