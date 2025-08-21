الخميس 21 أغسطس 2025
خارج الحدود

ترامب: أمريكا قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا خلال أسبوعين، في حال رأت أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية.

 

ترامب: الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا خلال أسبوعين

وفي رده على سؤال في مقابلة مع إحدى الإذاعات الأمريكية، حول ما إذا كان السلام سيسود أوكرانيا، قال ترامب : "سأخبركم، أقول إننا سنعرف ذلك خلال أسبوعين، بعد ذلك قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف".

من جانبها ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في وقت سابق، نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن ترامب يعتزم الابتعاد مؤقتا عن المفاوضات بشأن التسوية الروسية الأوكرانية.

وذكر المصدر للصحيفة، أن ترامب يعتزم اتخاذ "موقف الانتظار والترقب" لمعرفة ما إذا كان الاجتماع ممكنا.

