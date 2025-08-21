ترامب: أمريكا قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا خلال أسبوعين، في حال رأت أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية.

ترامب: الولايات المتحدة قد تغير نهجها تجاه النزاع في أوكرانيا خلال أسبوعين

وفي رده على سؤال في مقابلة مع إحدى الإذاعات الأمريكية، حول ما إذا كان السلام سيسود أوكرانيا، قال ترامب : "سأخبركم، أقول إننا سنعرف ذلك خلال أسبوعين، بعد ذلك قد نضطر إلى اتباع نهج مختلف".

من جانبها ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في وقت سابق، نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن ترامب يعتزم الابتعاد مؤقتا عن المفاوضات بشأن التسوية الروسية الأوكرانية.

وذكر المصدر للصحيفة، أن ترامب يعتزم اتخاذ "موقف الانتظار والترقب" لمعرفة ما إذا كان الاجتماع ممكنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.