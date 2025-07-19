معاينة عقار مصر القديمة المنهار تكشف تفاصيل جديدة

كشفت المعاينة الأولية لنيابة مصر القديمة في انهيار عقار مصر القديمة، أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وخالٍ من السكان لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم، وتم تسلل أربع عمال(روبابيكيا) فى محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقى العلاج.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار جزئى لعقار منطقة مصر القديمة حيث يتم جمع كافة التفاصيل والبيانات اللازمة حول الحادث.

انهيار عقار بمصر القديمة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار العقار 9 أهل الراية من شارع أبو السعود بمنطقة مصر القديمة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

وكشفت التحريات أن العقار مكون من أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية وخالٍ من السكان، لصدور قرار بهدمه للخطورة الداهمة وعمل صلبات خشبية للتأمين أثناء الهدم.

وأضافت التحريات، أن 4 عمال (روبابيكيا) تسللوا للعقار في محاولة للحصول على أخشاب العقار فانهار المنزل عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراجهم مصابين، وتم نقلهم لمستشفى المبرة لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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