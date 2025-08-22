ضوابط شراء الخبز البلدي للأسر غير المقيدة على البطاقات التموينية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للأسر غير الحاصلة على بطاقات التموين إمكانية شراء الخبز البلدي المدعم من خلال المخابز البلدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 33 ألف مخبز.

وأكدت وزارة التموين إمكانية صرف الخبز للأسر غير الحاصلة على بطاقات التموين بسعر 1.25 جنيه للرغيف، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط المحددة:

أن تكون الأسرة غير مقيدة على منظومة البطاقات التموينية.

شراء كارت مسبق الدفع "مشحون" من أي مكتب بريد.

تقوم الأسرة بشحن الكارت بقيمة مالية تحددها وفق احتياجاتها من الخبز، ليُخصم من الرصيد مع كل عملية شراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على توفير الخبز البلدي المدعم لجميع المواطنين، سواء من حاملي البطاقات التموينية أو غير المقيدين على المنظومة.

مبادرة خفض أسعار 15 سلعة داخل المجمعات الاستهلاكية

ووجهت وزارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية، داخل المجمعات الاستهلاكية ومنها:-

– اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنيهات بدلًا من ٣٢٠ جنيها.

– السكر سعر الكيلو ٢٨ جنيها بدلا من ٣٠ جنيها.

– اللحوم المجمدة ١٩٠ جنيها للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنيها.

– الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنيها بدلا من ١١٠ جنيهات للكيلو.

– اللحوم البلدية ٣٣٠ جنيها للكيلو بدلًا من ٣٥٠ جنيها للكيلو.

– زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنيها بدلا من ٥٤.٥ جنيه.

– زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها.

– زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنيه بدلًا من ١٠٧.٥ جنيه.

– أرز سعر الكيلو ٢٨.٥ بدلًا من ٣٠ جنيها.

– مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنيها بدلا من ٢٥ جنيها.

– شاي ٢٥٠ جرام بسعر ٣٣ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها.

– سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنيها بدلا من ٦٢ جنيها.

– صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنيه بدلا من ١٩ جنيها.

كما شملت التخفيضات سلع أخرى ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة ٥٪؜.

