في ذكرى رحيله، قصة ضريح سعد زغلول مع 5 رؤساء حكومات وسر زيارة النقراشي للاطمئنان على رفاته

في مثل هذا اليوم، 23 أغسطس 1927، ودعت مصر زعيمها الوطني سعد باشا زغلول، قائد ثورة 1919 ورمز الكفاح ضد الاحتلال الإنجليزي.



وتوفي سعد زغلول في 23 أغسطس 1927م، ودفن في ضريح سعد المعروف ببيت الأمة في المنيرة بـحي السيدة زينب، الذي شيد عام 1931 ليكون مثوى زعيم الأمة وقائد ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي.

وقد فضلت حكومة عبد الخالق ثروت وأعضاء حزب الوفد أن يكون الضريح على الطراز الفرعوني ليتيح الفرصة أمام جميع المصريين والأجانب لزيارته دون صبغة دينية، إلا أن كثيرًا من المسلمين كانوا يفضلون أن يدفن في مسجد يحمل اسمه، فظل الضريح مهملا حتى قرر محافظ القاهرة عبد الرحيم شحاتة ترميمه على نفقة المحافظة ووضعه على الخريطة السياحية للعاصمة.

ذكرى رحيل سعد زغلول

كان سعد باشا قد اشترى أرض الضريح عام 1925م ليقيم عليها ناديًا سياسيًّا لحزب الوفد بعد أن أغلقت حكومة زيوار باشا المقر المستأجر للحزب بعمارة سافوي في ميدان سليمان باشا (وسط القاهرة).

الأرض التي تبلغ مساحتها 4815 مترًا مربعًا كانت تطل على بيت الأمة، إلا أن حكومة زيوار عرقلت عملية الشراء، حتى تدخل وفديون للتفاوض مع بنك أثينا المالك للأرض.

وبعد وفاة سعد باشا في أغسطس 1927م، قررت حكومة عبد الخالق ثروت تخليد ذكراه ببناء ضريح ضخم يضم جثمانه على نفقة الدولة، فيما دفن مؤقتًا في مقابر الإمام الشافعي.

واكتمل بناء الضريح عام 1931 في عهد وزارة إسماعيل صدقي، الذي اقترح تحويله إلى مقبرة كبرى تضم رفات كبار الساسة والعظماء، لكن صفية زغلول «أم المصريين» رفضت بشدة وأصرت أن يكون الضريح خاصا بزوجها.

تشكيل حكومة حزب الوفد

وفي عام 1936، وبعد تشكيل حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا، طلبت أم المصريين نقل رفات سعد باشا إلى ضريحه بشارع الفلكي. وحدد النحاس 19 يونيو 1936 موعدًا للاحتفال الرسمي.

وفي اليوم السابق، ذهب النحاس مع محمود فهمي النقراشي باشا وآخرين إلى المقبرة سرا للاطمئنان على الرفات، حيث أُعيد تكفين الجثمان بقطع حريرية ووضع في نعش جديد تحت الحراسة.

وفي صباح اليوم التالي خرج موكب جنائزي مهيب من مقابر الإمام الشافعي، حيث وضع النعش على عربة عسكرية تجرها ثمانية خيول، واخترق شوارع القاهرة حتى وصل إلى موقع الضريح بجوار بيت الأمة.

وهناك أقيم سرادق ضخم لاستقبال كبار رجال الدولة والشعب، وألقى النحاس كلمة مؤثرة بكى خلالها وبكت أم المصريين.



وقد صمم الضريح على الطراز الفرعوني المهندس المعماري فهمي مؤمن، وتبلغ مساحته 650 مترا مربعا بارتفاع 26 مترًا.

شيد على أعمدة من الجرانيت وزين بالرخام والنحاس والكريستال، وما زال شامخًا حتى اليوم شاهدًا على مسيرة زعيم الأمة ورمزًا للحرية والاستقلال.

