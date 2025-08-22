الجمعة 22 أغسطس 2025
غدا، حزب الوفد يحتفل بذكرى رحيل سعد زغلول ومصطفى النحاس

يحتفل حزب الوفد، غدا السبت، بذكرى رحيل الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس، اللذين انتقلا إلى جوار ربهما في مثل هذا اليوم في عامي 1927 و1965. 

ذكرى وفاة سعد زغلول 

يقام الاحتفال بمقر ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة في الساعة السادسة من مساء الغد، بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، وقيادات ورموز الحزب وجماهيره من المحافظات.

ويلقي رئيس الوفد خطابا أمام جموع الوفديين، يتحدث فيه عن هذه الذكرى العطرة وتأثيرها في وجدان المصريين، وما قدمه الزعيمين من أعمال جليلة لخدمة مصر وشعبها.

 رحيل سعد زغلول والنحاس

وأعد معهد الوفد للدراسات السياسية، جناحا خاصا داخل الضريح لإهداء جمهور الحاضرين مطبوعات متخصصة في تاريخ الوفد ودوره الوطني عبر مائة عام.

