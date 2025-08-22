الجمعة 22 أغسطس 2025
تسليم الدفعة الأولى من طرازات "SOUEAST" للعملاء في السوق المحلية

بدء الوكيل الحصري لعلامة SOUEAST في مصر تسليم الدفعة الأولى من الطرازات S05، S06، S07، وS09.
واستقبل الوكيل أولى سيارات العملاء من طرازات SOUEAST لإجراء صيانة الألف كيلومتر.

توفير خدمات ما بعد البيع

وتُجسِّد هذه الخطوة  توفير خدمات ما بعد البيع وتقديم تجربة استثنائية لعملاء سيارات سو إيست" في السوق المحلي، حيث يستفيد العملاء من صيانة مجانية لمدة 4 سنوات أو حتى 60,000 كيلومتر، أيهما أقرب وتشمل الخدمات التالية:

 الصيانة الدورية والمصنعيات وقطع الغيار؛ بالإضافة إلى غسيل السيارة وتجهيزها بالكامل.
 

ويستقبل مركز الصيانة نحو 12 سيارات يوميًا في المتوسط، ضمن أولى مراحل التشغيل بعد تسليم الدفعة الأولى من سيارات SOUEAST في مصر، كما تحرص الشركة على تقديم تجربة صيانة سلسة وسريعة للعملاء، مع فترات انتظار لا تتجاوز الساعة الواحدة، إلى جانب تقديم هدايا ومزايا حصرية للعملاء الجدد.

وتعكس هذه الخطوة البداية القوية للعلامة الصينية SOUEAST في السوق المحلي، حيث رحبت الشركة بأول عملائها الذين أطلقت عليهم لقب "SOUEASERS"، معربة عن امتنانها لثقتهم بانضمامهم إلى عائلة SOUEAST في مصر.
 

وبالتوازي مع انطلاق خدمات ما بعد البيع، بدأت شبكة الموزعين المعتمدين التابعة لشركة MANEAST في تسليم سيارات SOUEAST بعدد من المحافظات، وذلك بهدف تعزيز تواجد العلامة الصينية في السوق المحلي، وتقديم مستوى متميز من الخدمات لعملائها الحاليين والمحتملين.

