الكرة الطائرة، موعد مباراة منتخب السيدات المقبلة في بطولة العالم

الكرة الطائرة، خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة سيدات بقيادة عماد نوار المدير الفني، أمام نظيره منتخب تايلاند بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة، المقامة حاليا في تايلاند وتستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

(15-25) - (25-23) - (15-25) - (11-25)

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويخوض منتخبنا الوطني مباراته المقبلة في بطولة العالم أمام هولندا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم.

وتقام مباراة مصر وهولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة العالم، يوم الأحد المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تايلاند والسويد وهولندا.

وتضم البعثة:

المهندسة مرفت حسني – رئيسة البعثة

عماد نوار – المدير الفني

سيد طه – المدرب العام

عبد الرحمن إبراهيم – المحلل التقني

روض عيد – طبيبة المنتخب

سمية ناجح – أخصائية العلاج الطبيعي

اللاعبات:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانة شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.