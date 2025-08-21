الكرة الطائرة، السويحلي الليبي يعلن تجديد عقود أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام

الكرة الطائرة، أعلن نادي السويحلي الليبي تجديد تعاقد نجمي الكرة الطائرة المصرية أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لموسمين إضافيين.

وانتقل أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام إلى الدوري الليبي بعد مواسم ناجحة داخل النادي الأهلي المصري.

منتخب السيدات يشارك في بطولة العالم

وعلى جانب آخر، غادرت بعثة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة القاهرة فجر الأربعاء متوجهة إلى تايلاند، للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة:

المهندسة مرفت حسني – رئيسة البعثة.

عماد نوار – المدير الفني.

سيد طه – المدرب العام.

عبد الرحمن إبراهيم – المحلل التقني.

روض عيد – طبيبة المنتخب.

سمية ناجح – أخصائية العلاج الطبيعي.



اللاعبات:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانة شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.

