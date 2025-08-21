الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، السويحلي الليبي يعلن تجديد عقود أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام

أحمد صلاح وعبد الله
أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، فيتو

الكرة الطائرة، أعلن نادي السويحلي الليبي تجديد تعاقد نجمي الكرة الطائرة المصرية أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام لموسمين إضافيين.

وانتقل أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام إلى الدوري الليبي بعد مواسم ناجحة داخل النادي الأهلي المصري.

 

منتخب السيدات يشارك في بطولة العالم

وعلى جانب آخر، غادرت بعثة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة القاهرة فجر الأربعاء متوجهة إلى تايلاند، للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة:

المهندسة مرفت حسني – رئيسة البعثة.

عماد نوار – المدير الفني.

سيد طه – المدرب العام.

عبد الرحمن إبراهيم – المحلل التقني.

روض عيد – طبيبة المنتخب.

سمية ناجح – أخصائية العلاج الطبيعي.


اللاعبات:
سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانة شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة نادي السويحلي الليبي أحمد صلاح عبدالله عبد السلام الدوري الليبي

مواد متعلقة

قائمة منتخب سيدات الكرة الطائرة المشاركة في بطولة العالم بـ تايلاند

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يتوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم

إجراءات طبية صارمة في مباريات الكرة الطائرة بالموسم الجديد

الكرة الطائرة، منتخب الشابات يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة إفريقيا

الأكثر قراءة

مروة يسري تعترف: مستشارة مرسي قالت لي أنت بنت مبارك وهذا سر عدائي لـ وفاء عامر

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

وفاة أكثر قاض محبوب في العالم وولاية رود آيلاند الأمريكية تنكس الأعلام (فيديو وصور)

ارتفاع الرومي والفلمنك، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

شمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة

نقابة الممثلين تحيل بدرية طلبة إلى مجلس تأديب

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads