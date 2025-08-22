الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق في أرض فضاء بمنطقة أم زغيو بالإسكندرية ومنع امتداده لـ بنزينة مجاورة

حريق أرض، فيتو
حريق أرض، فيتو

شهدت منطقة أم زغيو غرب الإسكندرية، حريقا في أرض فضاء بها هيش وبوص تقدر مساحتها بـ ٤ أفدنة، بنطاق حي العجمي، وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة عليه قبل أن تمتد لبنزينة مجاورة وشركة أخشاب بمنطقة أم زغيو، دون إصابات بشرية.

 

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بنشوب حريق في أرض فضاء بمنطقة أم زغيو.

على الفور، انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارات المطافئ لموقع البلاغ وفرضت كردونًا أمنيًا لحماية المارة وعدم امتداد الحريق لمحطة تمويل سيارات مجاورة وشركة أخشاب. 

جرت السيطرة على الحريق بعد أن شاركت 3 سيارات إطفاء في عملية إخماد الحريق. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق ام زغيو حريق ارض ام زغيو اخبار حي العجمي الحماية المدنية

مواد متعلقة

القبض على سائق توك توك بتهمة السير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة في الإسكندرية (فيديو)

الأكثر قراءة

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

محمد فاضل: لا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو لـ الإنتاج، ولا أؤمن بورش الكتابة

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

حكم تأخير صرف الزكاة لتوزيعها على مدار العام

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads