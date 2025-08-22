إخماد حريق في أرض فضاء بمنطقة أم زغيو بالإسكندرية ومنع امتداده لـ بنزينة مجاورة

شهدت منطقة أم زغيو غرب الإسكندرية، حريقا في أرض فضاء بها هيش وبوص تقدر مساحتها بـ ٤ أفدنة، بنطاق حي العجمي، وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة عليه قبل أن تمتد لبنزينة مجاورة وشركة أخشاب بمنطقة أم زغيو، دون إصابات بشرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا بنشوب حريق في أرض فضاء بمنطقة أم زغيو.

على الفور، انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارات المطافئ لموقع البلاغ وفرضت كردونًا أمنيًا لحماية المارة وعدم امتداد الحريق لمحطة تمويل سيارات مجاورة وشركة أخشاب.

جرت السيطرة على الحريق بعد أن شاركت 3 سيارات إطفاء في عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

