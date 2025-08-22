كانت بتغسل المواعين، انتشال جثة سيدة غرقت بترعة المساوية في الأقصر

لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر مصرعها غرقا في مياه ترعة المساوية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، عندما سقطت سهوا أثناء غسل أواني الطهي على حافة الترعة.

غرق سيدة في ترعة

تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن بورود بلاغً للنجدة عن غرق سيدة تدعى «ن.ا» 45 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة في مياه ترعة المساوية أمام منازلها لدى غسل المواعين في الترعة كعادتها.

وتمكنت فرق المسطحات المائية بمديرية أمن الأقصر من انتشال جثتها وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طيبة لحين انتداب مفتش الصحة للتصريح بالدفن لنقلها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

