تغيير اسم مطار برج العرب إلى "الإسكندرية الدولي" بدءا من 4 سبتمبر 2025

أعلنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، عن تغيير الاسم الرسمي لمطار برج العرب الدولي إلى "مطار الإسكندرية الدولي"، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2025، ضمن جهود تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتعزيز الهوية الإقليمية لمحافظة الإسكندرية.

كما يشمل التغيير تحديث رمز المطار المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) من:HEBA إلى HEAX.

ويأتي هذا التحديث في إطار خطة استراتيجية لتطوير خدمات الطيران المدني، بما يعكس المكانة التاريخية والسياحية لمحافظة الإسكندرية كمركز رئيسي على خارطة السفر الدولية.

