محافظات

تغيير اسم مطار برج العرب إلى "الإسكندرية الدولي" بدءا من 4 سبتمبر 2025

مطار برج العرب
مطار برج العرب

أعلنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، عن تغيير الاسم الرسمي لمطار برج العرب الدولي إلى "مطار الإسكندرية الدولي"، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2025، ضمن جهود تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتعزيز الهوية الإقليمية لمحافظة الإسكندرية.

كما يشمل التغيير تحديث رمز المطار المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) من:HEBA إلى HEAX.

ويأتي هذا التحديث في إطار خطة استراتيجية لتطوير خدمات الطيران المدني،  بما يعكس المكانة التاريخية والسياحية لمحافظة الإسكندرية كمركز رئيسي على خارطة السفر الدولية. 

