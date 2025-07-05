مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات "Vision Air" من مولدوفا

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Vision Air SRL القادمة من العاصمة المولدوفية كيشيناو، وعلى متنها 189 راكب، وذلك لبدء التشغيل المنتظم للشركة إلى مطار الغردقة الدولي، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لدعم حركة الطيران وتنشيط السياحة.

ومن المقرر أن تُسير الشركة ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من الشهر الجاري، بما يُسهم في فتح أسواق جديدة أمام السياحة الوافدة من أوروبا الشرقية إلى مدينة الغردقة، إحدى أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وكان في إستقبال الرحلة فريق العلاقات العامة بالمطار. وشهد الإستقبال مراسم ترحيب رسمية بدأت بالتحية التقليدية برش المياه على الطائرة، إلى جانب قيام فريق العلاقات العامة بتوزيع الورود والهدايا التذكارية والشوكولاتة على الركاب، في أجواء تعبر عن دفء الضيافة المصرية.

ويأتي تشغيل هذا الخط الجديد في إطار جهود وزارة الطيران المدني المستمرة لتطوير المطارات المصرية وتقديم التسهيلات اللازمة لشركات الطيران، بما يعزز حركة السفر ويرسخ مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة.

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