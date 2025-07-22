الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الفيوم: المصابون بالتسمم الغذائي بإطسا 8 حالات ولا صحة للأرقام المتداولة

مستشفي اطسا المركزي،
مستشفي اطسا المركزي، فيتو

اكدت إدارة مستشفي اطسا المركزي بالفيوم،  أن عدد المصابين بتسمم غذائي بسبب تناول وجبات من أحد المحال الشهيرة بالمدينة بلغ 8  مصابين فقط، ولا صحة للأرقام المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد خضعت بعض الحالات للفحص لمجرد تناولهم وجبات من نفس المطعم في أيام سابقة.

تفاصيل حالات التسمم باطسا

وكان مستشفي اطسا المركزي بمحافظة الفيوم، قد استقبل 8 أشخاص، ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي، واضحة تمثلت في مغص شديد، وقيء، وإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة، وقد تم التعامل الطبي السريع معهم، وتوزيعهم على الأقسام المختلفة بالمستشفى وفقًا لحالتهم الصحية، وشهدت بعدها مدينة إطسا حالة من الاستنفار الطبي، وتوالى وصول حالات أخرى إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي خضعت للفحص  إلى 55حالة، تبين أنهم لا يعانون من اي اعراض، وماهو الا خوف بسبب تناول وجبات من نفس المطعم في أيام سابقة.

بسبب الميراث، شاب ينهي حياة شقيقه وشقيقته في الفيوم

نجاح حالة ولادة قيصرية لطفل شمعي بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم

كما  تحركت لجنة من إدارة الطب الوقائي والصحة البيئية بإدارة إطسا الصحية، بالتعاون مع الوحدة المحلية ومركز شرطة إطسا، إلى المطعم محل الشكوى وسحب عينات من الأغذية والزيوت والمياه لتحليلها، وتم إغلاق المطعم بقرار إداري لحين انتهاء التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الطب الوقائى بالتسمم الغذائي بمحافظة الفيوم تسمم غذائي قسم الإستقبال والطوارئ مستشفي اطسا المركزي مستشفي سنورس المركزي محافظة الفيوم

مواد متعلقة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

المشاركون في مهرجان الفيوم السينمائي يتجولون بالمزارات الأثرية (صور)

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

9 قرارات للنيابة في مشاجرة أمام قاعة للأفراح بالإسكندرية وسقوط قتيل و7 مصابين

مراقبة الأغذية توصي بإغلاق 87 منشأة مخالفة وإعدام 1074 كيلو أغذية في الدقهلية

قرارات النيابة في إصابة 12 شخص بضيق تنفس داخل مصنع بسكويت بأكتوبر

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الأكثر قراءة

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

يعتمدها الوزير خلال ساعات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2025

السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین

نتيجة الثانوية العامة 2025، التعليم تحسم موعد الإعلان وتكشف التفاصيل الكاملة

نتيجة الثانوية العامة 2025، كل ما تريد معرفته عن الموعد والرابط وخطوات الاستعلام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

المزيد
الجريدة الرسمية