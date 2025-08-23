تخفيضات على أسعار المانجو اليوم السبت في المحال التجارية

أسعار المانجو اليوم، قدمت بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، عروض وتخفيضات على أسعار المانجو، التي تعد فاكهة الموسم الرئيسية، وذلك بالتزامن مع قرب شهر سبتمبر الذي يزيد فيه الإقبال على شراء المانجو، إذ يفضل المواطنين تخزين المانجو حتى الموسم الجديد.

سعر المانجو اليوم، فيتو

أسعار المانجو في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، بعد التخفيضات المقدمة على بعض الأصناف، وجاءت كالآتي:

سعر المانجو اليوم، فيتو

بلغ سعر المانجو العويس وزن 1.5 كيلو نحو 133 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سكري وزن كيلو من 42 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو عويسي وزن كيلو من 70 إلى 86 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو ألفونسو وزن كيلو نحو 67 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم، فيتو

سعر المانجو في المحال التجارية

تراوح سعر كيلو مانجو صديقة من 55 إلى 66 جنيهًا. بلغ سعر كيلو المانجو زبدية نحو 40 جنيهًا. تراوح سعر مانجو ناعومي وزن كيلو من 40 إلى 54 جنيهًا. بلغ سعر المانجو الهندي وزن كيلو 40 جنيهًا. بلغ سعر مانجو شيلي وزن كيلو نحو 49 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم، فيتو

أسعار كيلو المانجو في المحال التجارية

بلغ سعر مانجو كيت وزن كيلو نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو أصناف وزن كيلو نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو جوليك وون كيلو نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر مانجو تومي نحو 50 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم، فيتو

سعر كيلو المانجو في المحال التجارية

بلغ سعر مانجو فجر كلان نحو 45 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مانجو مبروكة نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مانجو كنت نحو 35 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مانجو كوبانيا نحو 43 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم، فيتو

أسعار المانجو في أسواق التجزئة

يشار إلى أن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ رصدت أسعار المانجو في أسواق التجزئة بالمحافظات.

سعر المانجو وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر كيلو المانجو البلدي نحو 36 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار المانجو بلدي بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.