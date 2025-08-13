الأربعاء 13 أغسطس 2025
أسعار المانجو اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، تهاوي الفونس والزبدية وارتفاع 4 أصناف

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، إذ ارتفع سعر 4 أصناف، بينما انخفض سعر صنفين، فيما استقرت أسعار 12 صنفًا آخرين.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 18 صنفًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة، كيت، وكنت؛ في السطور الآتية:

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 30 إلى 35 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 27 و31 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

 

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 40 و80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.
  3. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 32 و36 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 32 و36 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 25 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر مانجو كنت بين 26 و32 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  5. تراوح سعر مانجو كيت بين 26 و32 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  6. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا.

