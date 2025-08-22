الجمعة 22 أغسطس 2025
حماس: تصريحات كاتس اعتراف بجريمتي التطهير العرقي والتهجير القسري بحق الغزاويين

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإرهابي "كاتس"، وتأكيده أن العملية العسكرية في مدينة غزة تهدف لتهجير السكان باستخدام قوة نارية مكثفة؛ هي اعتراف بارتكاب جريمة ترقى إلى التطهير العرقي والتهجير القسري بحق قرابة مليون إنسان في المدينة.

وأوضحت الحركة حماس أن مدينة غزة تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة لا تتوقف بحق المدنيين الأبرياء، جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف على الأحياء السكنية، في ترجمة عملية لتصريحات وخطط قادة الاحتلال المجرمين.

وتابعت الحركة حماس: تتفاقم الحالة الإنسانية للفلسطينيين بفعل الحصار واستخدام التجويع كسلاح، وتصعيد جيش الاحتلال المجرم استهدافه للمراكز الصحية والإنسانية والإغاثية، وتدمير المرافق الحيوية في المدينة.

وتساءلت الحركة، كيف يصمت العالم ويقف شاهدًا على جرائم حرب وإبادة علنية تُرتكب بالصوت والصورة، وبإعلان رسمي من قادة الاحتلال، وتعجز منظومة القوانين والقيم التي وضعها المجتمع الدولي في ردع هذا الكيان المارق ومساءلة قادته عن جرائمهم بحق الإنسانية؟

