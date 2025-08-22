الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان عاجل من السعودية بشأن إعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعربت وزارة الخارجية السعودية مساء اليوم الجمعة، عن قلق المملكة البالغ، في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وإعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة، وإدانتها لجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن المملكة تؤكد أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

إعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رسميا المجاعة في غزة، في أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط.

وتفصيلا، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الجمعة أن المجاعة في غزة ينبغي أن "تؤرقنا جميعا"، وكان من الممكن تفاديها بالكامل لو لم تمنع الأمم المتحدة "بشكل ممنهج" من إدخال المساعدات الغذائية.

وصرّح فليتشر في إحاطة إعلامية في جنيف "هي مجاعة كان من الممكن تفاديها لو تسنّى لنا القيام بذلك. غير أن المساعدات الغذائية تتكدّس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل"، معتبرا أن هذه المجاعة "ينبغي أن تؤرقنا جميعا".

وأضاف "إنها لحظة عار جماعي، وأعتقد أننا جميعنا نشعر بهذا بشكل من الأشكال".

المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "المجاعة في غزة نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية"، مضيفا أن "الوفيات الناجمة عن التجويع في غزة قد تمثل جريمة حرب هي القتل العمد".

وقال خبراء الأمم المتحدة إن 500 ألف شخص يواجهون جوعا "كارثيا".

وبعد أشهر من التحذيرات بشأن الوضع الإنساني واستشراء الجوع في القطاع الفلسطيني، أكّد التصنيف المرحلي للأمن الغذائي ومقره في روما أن محافظة غزة - مدينة غزة - التي تغطي نحو 20% من قطاع غزة، تشهد مجاعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الخارجية السعودية وزارة الخارجية السعودية جرائم الاحتلال التجويع في غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة غلاف غزة

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 62 ألف و263 شهيدا

جوتيريش: المجاعة في غزة صنيعة إنسانية ويجب محاسبة المسؤول عنها

43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

التعليم العالي تكشف قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

خدمات

المزيد

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح معنى «انكدرت» في سورة التكوير

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads