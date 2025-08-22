المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الواقع في غزة أسوأ بكثير من المجاعة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الإعلان الأممي وإن جاء متأخرا، يثبت أن إسرائيل تعمدت صنع المجاعة في غزة.

وأضاف: معطياتنا الميدانية تظهر أن الواقع في غزة أسوأ بكثير مما في التقرير الأممي، موضحًا أكثر من 1.5 مليون إنسان في قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع.

السعودية قلقة من إعلان حالة المجاعة في غزة

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن قلقها البالغ، في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وإعلان حالة المجاعة رسميًا في قطاع غزة.

وأدانت في الوقت ذاته جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين العزل، وفقًا لما ذكره البيان الصادر اليوم.

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع

وتؤكد الرياض أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة أمام جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتكررة، وستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، مالم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.