صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة

دوت مجددًا اليوم الجمعة صافرات الإنذار في مستوطنات بغلاف غزة، للتحذير من عبور طائرة مسيرة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار تدوي في نير عام بغلاف غزة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه تم تشخيص آلاف الأطفال دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

