ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 62 ألف و263 شهيدا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 251 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 62.263 شهيدا و157.365 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

المجاعة في غزة صنيعة إنسانية ويجب محاسبة المسؤول عنها

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن المجاعة في غزة هي كارثة من صنع الإنسان.

وأكد جوتيريش ضرورة قيام إسرائيل بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان القطاع، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار الوضع في غزة دون محاسبة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن ظهور المجاعة في شمال قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية"، وإن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب.

وأردف تورك يقول في بيان للصحفيين، في إشارة إلى تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع: "المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في غزة هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب، وقد تمثل الوفيات الناجمة عنه أيضا جريمة حرب هي القتل العمد".

