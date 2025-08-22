الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النيابة تحقق، سقوط طفلة من الطابق الثامن بحي الجمرك في الإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية،
مديرية أمن الإسكندرية، فيتو

 شهدت منطقة رأس التين بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، سقوط طفلة من الطابق الثامن من شرفة شقة أسرتها وإصابتها بكسور متعددة وارتجاج.

 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفلة من أعلى عقار سكنها بحارة السعادة بمنطقة رأس التين، وانتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الطفلة "ح.س.ج.ال" 14 سنة، بها كسور متعددة في مختلف أنحاء الجسم وأعراض ما بعد الارتجاج، من شرفة شقتها بالطابق الثامن.


تم نقل المصابة إلى مستشفى رأس التين العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك.


وباشرت النيابة العامة التحقيق، وجار استدعاء أفراد أسرتها لسؤالهم حول ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط طفله من شقتها اخبار حى الجمرك أمن الإسكندرية راس التين

مواد متعلقة

حملات تموينية على الأسواق العمومية والمخابز بحي الجمرك في الإسكندرية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لحراسة مرمى الفريق أمام المحلة

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

بعد اندلاع حريق محدود صباح اليوم، توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

محافظة الجيزة تغلق فتحات أسفل الكباري لمنع استغلالها في أعمال غير مشروعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads