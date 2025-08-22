النيابة تحقق، سقوط طفلة من الطابق الثامن بحي الجمرك في الإسكندرية

شهدت منطقة رأس التين بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، سقوط طفلة من الطابق الثامن من شرفة شقة أسرتها وإصابتها بكسور متعددة وارتجاج.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفلة من أعلى عقار سكنها بحارة السعادة بمنطقة رأس التين، وانتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الطفلة "ح.س.ج.ال" 14 سنة، بها كسور متعددة في مختلف أنحاء الجسم وأعراض ما بعد الارتجاج، من شرفة شقتها بالطابق الثامن.



تم نقل المصابة إلى مستشفى رأس التين العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك.



وباشرت النيابة العامة التحقيق، وجار استدعاء أفراد أسرتها لسؤالهم حول ملابسات الواقعة.

