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أوقاف الدقهلية تعقد لقاء الجمعة للطفل بمسجد جاويش بمدينة نبروه (صور)

لقاء الجمعة بالأطفال
لقاء الجمعة بالأطفال في مسجد بالدقهلية، فيتو

 عقدت أوقاف الدقهلية لقاء الجمعة للطفل بمسجد جاويش بمدينة نبروه، وسط حفاوة بالغة من الجميع بحضور وكيل أوقاف الدقهلية.

لقاءات بناء وعي الطفل بناء كاملًا

 وذلك تحت رعاية  الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف وبمتابعة من فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على الاهتمام بالطفل وأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

لقاء الجمعة للطفل بمسحد جاويش بمدينة نبروه

 حيث أُقيم اليوم الجمعة لقاء الجمعة للطفل بمسحد جاويش بمدينة نبروه، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

 

بناء الوعي الرشيد لدى النشء وحسن تثقيفهم

وقد أشاد الحضور بلقاء الطفل، حيث إنه يهدف في الأساس إلى بناء الوعي الرشيد لدى النشء وحسن تثقيفهم وتقوية الصلة الوثيقة بينهم وبين بيوت الله (عز وجل)، إلى جانب كونه نشاطًا تثقيفيًّا ترفيهيًّا، يحبب الأطفال في بيوت الله (عز وجل) وينمي فيهم معانٍ عظيمة منها الإيمان والترابط والإخاء وغيرها من الأمور التى يجب أن يربى عليها الطفل وتُغرس فى قلبه.

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