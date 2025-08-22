وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة، والتي تشمل 44 عمارة بمشروع سكن مصر، و224 عمارة بمشروع جنة، ومشروعات المرافق والخدمات التي تم وجار تنفيذها، وغير ذلك.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة دفع وتكثيف الأعمال بمشروعات المرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، والمتابعة الميدانية للمشروعات وتذليل أي عقبات، مشيرا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع بإقليم الدلتا، وبها وحدات سكنية تلبي رغبات مختلف شرائح الدخل، وشواطــئ مفتوحـــة للأسـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه "كورنيــش أهـــل مصـــر"، بجانب الحدائق المركزية.

وتفقد المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الثانية، وكذلك مشروع تنفيذ عمارات جنة بالمنطقتين الخامسة والسادسة، وأكد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال الفترة المحددة.

وأشار المهندس السيد همام، إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها بهدف دعم منظومة البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة.

وَشملت مشروعات المرافق بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، الانتهاء من تنفيذ شبكات صرف صحي وأمطار بإجمالي طول 1634 مترا، وكذا البدء في أعمال الفرمة لـ"الطرق"، وتصميم أعمال شبكات الكهرباء ( الجهد المتوسط والجهد المنخفض وأعمال الإنارة)، كما تم البدء بأعمال التصميم والتنفيذ لشبكة الاتصالات، وجارٍ التنسيق للبدء في إعداد التصميمات الخاصة بأعمال الغاز الطبيعي بالمرحلة الثانية تمهيدا للبدء في التنفيذ، بجانب أعمال تنفيذ خزان المياه للمرحلة الثانية بمحطة التحلية (سعة ١٠ آلاف م٣)، وكذا أعمال تنفيذ تمديد خطوط السحب لمحطة تحلية مياه البحر، بينما تشمل مشروعات الخدمات بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة الممشى السياحي بالكورنيش، ومبنى الكنيسة، ومركز الشرطة ومبنى الإطفاء وملحقاته، بجانب الخدمات الجاري إسناد تنفيذها ومنها مبنى نقطة الإسعاف ومدرسة تعليم أساسي وحضانة.

