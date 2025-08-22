أزمات المطربين الشباب مع شركات الإنتاج.. هل هو قيد فني أم ابتزاز تعاقدي؟.. مختصون: حل هذه الأزمة يتطلب إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل الفني

تشهد الساحة الغنائية العربية في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الأزمات بين المطربين الشباب وشركات الإنتاج، حيث تحولت العلاقة بين الطرفين من شراكة فنية إلى صراع قانوني وإعلامي يهدد مسيرة العديد من المواهب الصاعدة، وبين عقود حصرية طويلة الأمد، وقيود على طرح الأغاني، واحتكار الحفلات والإنتاج، وأصبحت شركات الإنتاج متهمة بفرض سطوتها على الفنان، مقابل حماية شكلية لا تضمن له التطور الفني ولا الانتشار الجماهيري.

عقود تقييد لا دعم

غالبًا ما يبدأ المطرب الشاب مسيرته بتوقيع عقد مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، حلمًا بالشهرة والدعم، لكن ما يلبث أن يتحول ذلك الحلم إلى قيد طويل الأمد.

بعض العقود تمتد لعشر سنوات أو أكثر، وتمنع الفنان من طرح أي أعمال فنية خارج مظلة الشركة، أو حتى الغناء في الحفلات دون إذن كتابي.

نماذج حية لصراع الإنتاج

أبرز الأمثلة على تلك الأزمات كان المطرب "مسلم"، الذي دخل في نزاع قضائي مع المنتج سلطان الشن، بعد أن أعلن فسخ تعاقده من طرف واحد، والشركة ردت بحذف أعماله من المنصات واتهامه بخرق بنود العقد، قبل أن ينتصر القضاء لمسلم ويقضي ببطلان التعاقد.

نموذج آخر تمثل في أزمة المطرب بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، والتي استمرت سنوات، منع خلالها من إصدار أغاني أو إقامة حفلات، بسبب خلاف حول ألبوم لم يُستكمل، وظل الصراع في ساحات القضاء حتى تدخلت أطراف لإنهائه وعودة الفنان للساحة الفنية.

أما المطربة شيرين عبد الوهاب، فلم تسلم هي الأخرى من النزاع مع شركة "روتانا"، التي منعت بث بعض أغانيها على المنصات بعد فسخ تعاقدها، ما دفعها للرد بنشر تلك الأغاني عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل.

التحول للإنتاج الذاتي

في ظل هذه الأزمات، قرر عدد متزايد من الفنانين الاتجاه إلى الإنتاج الذاتي كحل بديل، وإن كان أكثر تكلفة.

فنانات مثل أنغام وديانا حداد ومي كساب قررن تمويل أعمالهن الخاصة بعيدًا عن تدخل الشركات، سعيًا للحرية الفنية.

كما ظهر جيل جديد من المطربين الشباب الذين لجأوا إلى اليوتيوب والمنصات الرقمية لطرح أغانيهم بشكل مستقل، رغم ما يواجهونه من صعوبات تسويقية وإعلانية.

توصيات وخطوات للأمام

يرى مختصون أن حل هذه الأزمة يتطلب إعادة النظر في القوانين المنظمة للعمل الفني، خاصة العقود بين الفنانين والشركات، بما يضمن للطرفين الحقوق دون تعسف أو استغلال.

