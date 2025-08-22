الجمعة 22 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

هنو يشهد عروض وزارة الثقافة ضمن فعاليات مهرجان ليالينا في العلمين

وزير الثقافة يشهد
وزير الثقافة يشهد فعاليات مهرجان ليالينا في العلمين

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات مهرجان “ليالينا في العلمين” بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حيث تابع عددًا من العروض الفنية والاستعراضية التي تقدمها قطاعات وزارة الثقافة على مدار ليالي المهرجان.

وأشاد وزير الثقافة بمستوى الأداء الفني والتنظيمي المتميز الذي ظهر به المشاركون في العروض، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعكس ثراء وتنوع التراث المصري، وتعزز دور القوى الناعمة في الوصول إلى مختلف فئات الجمهور. كما وجه تحية خاصة لمواهب فصول تنمية المواهب التابعة لدار الأوبرا المصرية، مشيدًا بما قدموه من عروض راقية تؤكد نجاح جهود الوزارة في اكتشاف ودعم الطاقات الشابة، كما أشاد بالعروض المتميزة التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بما تحمله من تنوع إبداعي يجسد الثقافة الجماهيرية بوصفها إحدى أهم أدوات تحقيق العدالة الثقافية ووصول الخدمات الفنية إلى جميع فئات المجتمع.

وأكد وزير الثقافة أن إقامة مهرجان “ليالينا في العلمين” بمدينة العلمين الجديدة يمثل إضافة مهمة للحراك الثقافي والفني في مصر ويعكس حرص الدولة على جعل المدن الجديدة مراكز إشعاع ثقافي وفني تجذب الجمهور من مختلف الأعمار والشرائح.

وتقام الفعاليات على مدار يومي الخميس والجمعة 21 و22 أغسطس، حيث يشهد الممشى السياحي عروض فرقتي النيل للموسيقى والغناء الشعبي والشرقية للفنون الشعبية والتي تقام في تمام السابعة مساءً، فيما يحتضن المسرح الروماني حفلات متنوعة تبدأ في تمام التاسعة مساءً مع كورال مركز تنمية المواهب “دار الأوبرا” يوم الخميس، وكورال “كونسرفتوار” يوم الجمعة، يليها في العاشرة مساءً حفل فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، ثم تختتم الليلتان في تمام الحادية عشرة مساءً بعروض فرقة الشرقية للفنون الشعبية.

