النيابة تصرح بدفن 3 جثث في انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز طهطا بسوهاج، التصريح بدفن 3 جثث لقوا مصرعهم فى انهيار منزل مكون من طابقين بقرية الشيخ مسعود بمركز طهطا بسوهاج، والذي نتج عنه مصرع 3 وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا.

تحرك أمني عاجل

تلقى اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بانهيار منزل محمود عبدالمعطى محمد، مكون من طابقين ونتج عنه مصرع 3 وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام.

انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، حيث جرى الدفع بمعدات الإنقاذ البري، وتم استخراج الضحايا من أسفل الأنقاض ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثث ومعاينة المنزل المنهار من قبل النيابة العامة على الطبيعة.

يذكر أن اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، انتقل إلى قرية الشيخ مسعود لمعاينة المنزل المنهار، وفرض كردونا أمنية بمحيط المنزل المنهار حفاظا على أرواح أهالي المنازل المجاورة.

