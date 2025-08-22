وزير الري: الدولة المصرية تنفذ استثمارات ضخمة لتحديث المنظومة المائية

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، افتراضيا، فى جلسة "القدرة على الصمود فى مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه فى أفريقيا" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا" TICAD 9.

وأشار الدكتور سويلم خلال كلمته بالجلسة إلى أن الحد من مخاطر المناخ يعد ركيزة أساسية لحماية الأرواح وسبل العيش وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا لقيام الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بتنفيذ استثمارات ضخمة لتحديث المنظومة المائية ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، مع تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والإدارة الذكية للمياه، حيث تلعب التكنولوجيا دورا محوريا فى إدارة المياه، مثل أنظمة الإنذار المبكر والاستشعار عن بُعد والتطبيقات الذكية التى يمكن استخدامها للتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالمناخ وإدارتها والتعامل معها بشكل أفضل.

وثمّن الدكتور سويلم التعاون المتواصل من اليابان، مشيرا للشراكة المتميزة بين البلدين، حيث تم تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الري والصرف وتشكيل روابط مستخدمي المياه وتأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع، ومن أبرز مشروعات التعاون هو مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والذي سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية بصعيد مصر.

وقال: إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وذلك استنادًا للمناقشات المثمرة التي جرت بين الجانبين المصري واليابانى خلال فعاليات إسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٤، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم خلال إسبوع القاهرة للمياه فى شهر أكتوبر المقبل.

على صعيد التعاون الدولى، أشار سويلم إلى أن مصر تواصل جهودها النشطة لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى، حيث تولت مصر واليابان رئاسة "الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ" والذى عقد خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣، وتم التأكيد على أهمية التكامل والإبتكار والحَوْكمة، وضرورة تعزيز التعاون الدولى فى ملفات المياه.

على الصعيد الإفريقى، أوضح وزير الري، أن مصر عملت بنجاح خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على إدماج إدارة مخاطر الكوارث ضمن رؤية أفريقيا للمياه لما بعد عام ٢٠٢٥، وقامت مصر بتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA، كما تتولى مصر حاليا رئاسة "مرفق المياه الأفريقي"، مؤكدا التزام مصر بمشاركة خبراتها فى مجال المياه مع الدول الأفريقية الشقيقة، لبناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمناخ والمياه بالقارة الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.