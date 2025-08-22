بسمة بوسيل تكشف عن تعاونها مع رامز جلال وطرح دويتو غنائي جديد

كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن تفاصيل جديدة حول مسيرتها الفنية، حيث أعلنت عن تعاونها المرتقب مع الفنان رامز جلال في فيلمه الجديد "بيج رامي".

كما أكدت استعدادها لطرح دويتو غنائي مع فنان لم تكشف عن هويته. جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية تحدثت فيها عن ألبومها الأخير "حلم" ونجاح أغنية "أبو حب".

وأعربت بسمة بوسيل عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه ألبومها المصغر "حلم"، مشيرة إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاتها، وأنها حرصت على أن تصل أغاني الألبوم إلى الجمهور بإحساس صادق.

وعن فكرة إدراج الأغاني المغربية في نهاية الألبوم، أوضحت أنها كانت تخشى رد فعل الجمهور، لكنها فوجئت بإعجابهم الشديد بها.

وفي سياق آخر، كشفت بسمة بوسيل عن مشروعها القادم، وهو عبارة عن دويتو غنائي من المقرر طرحه في نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنها أرادت أن تأخذ فرصتها بمفردها أولًا قبل أن تقدم على هذه الخطوة.

كما أبدت رأيًا جريئًا حول فكرة الفيديو كليب، معتبرة إياها "فكرة قديمة".

بسمة تتحدث عن دخولها عالم التمثيل

وعن تجربتها في التمثيل، أكدت بسمة بوسيل أن الأمر جاء بالصدفة بعد إصرار كبير من الفنان رامز جلال، الذي كان يرى فيها موهبة تمثيلية، على عكسها.

وأضافت أنها كانت مترددة في البداية بسبب خوفها من التجربة الجديدة، لكن إصرار رامز جلال جعلها تخوضها.

وأكدت أنها تثق في رؤية رامز جلال للعمل، وأنها معجبة بفيلم "بيج رامي" لأنه يناسب جميع أفراد العائلة. واعترفت بأنها واجهت صعوبة في التأقلم مع ساعات التصوير الطويلة في البداية، لكن المخرج ساعدها على فهم النقاط الأساسية ومفتاح التمثيل، مما سهل عليها مهمتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.