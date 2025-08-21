الجمعة 22 أغسطس 2025
لاعب أستون فيلا على رادار أهلي جدة

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن البلجيكي أمادو أونانا، لاعب وسط أستون فيلا، دخل قائمة المرشحين للانتقال إلى أهلي جدة، هذا الصيف.

وقال الصحفي البريطاني، بن جاكوبس، اليوم الخميس عبر حسابه على موقع "إكس"، إن النادي السعودي لم يتواصل مع نظيره الإنجليزي بشكل رسمي لحسم الصفقة، حتى الآن.

ويعتبر أونانا من أبرز لاعبي أستون فيلا، حيث شارك في 34 مباراة مع الفريق خلال الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف.

وارتبط اسم الأهلي بالتعاقد مع العديد من لاعبي الوسط، في الصيف الجاري، على غرار الأرجنتيني إزيكويل بالاسيوس، نجم باير ليفركوزن، والإيطالي مانويل لوكاتيلي، لاعب يوفنتوس، بينما يُحتمل رحيل الإيفواري فرانك كيسيه عن "الراقي"، في ظل اهتمام عدة أندية إيطالية بضمه.

