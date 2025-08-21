الخميس 21 أغسطس 2025
أهلي جدة يسعى لإنهاء عقدة النصر في نهائي كأس السوبر السعودي

النصر والاهلي
النصر والاهلي

يستعد أهلي جدة لمواجهة النصر في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت المقبل في مباراة تقام في هونج كونج.

عقدة الأهلي السعودي

ويدخل الأهلي المواجهة النهائية برغبة قوية في كسر عقدة استمرت حوالي 5 سنوات أمام النصر. 

فمنذ آخر انتصار له على النصر في 12 ديسمبر 2020، ضمن منافسات الدوري السعودي (2-1)، لم يعرف الفريق الأهلاوي طعم الفوز في 7 مباريات متتالية.

وخلال هذه السلسلة، فاز النصر في 5 مواجهات، بينما انتهت مباراتان فقط بالتعادل.

موعد مباراة النصر والاهلي 

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وأهلي جدة يوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري، وتنطلق صافرتها في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أن بطل السوبر يحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين ريال، مقابل مليونين للوصيف، فيما ينال الخاسران في نصف النهائي مليون ريال لكل منهما.

وتقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، في هونج كونج من 19 وحتى 23 من شهر أغسطس الجاري

ويشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، كل من الاتحاد بطل الدوري والقادسية وصيف الكأس ويشارك النصر صاحب المركز الثالث في الدوري والأهلي صاحب المركز الرابع، بعد اعتذار الهلال بطل الكأس وثاني الدوري عن المشاركة في المسابقة.

وتمكن فريق النصر من الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، فيما اكتسح أهلي جدة نظيره القادسية بخماسية مقابل هدف، في الدور قبل النهائي.

