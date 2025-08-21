الجمعة 22 أغسطس 2025
أخبار مصر

جريمة نكراء، الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد بشمال نيجيريا

الدكتور أحمد الطيب
أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدًا في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا، أثناء صلاة الفجر، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين الأبرياء.

 

الأزهر: استهداف بيوت الله وسفك دماء المصلين الآمنين جريمة نكراء تجرد مرتكبيها من كل تعاليم الأديان

ويؤكد الأزهر أن استهداف بيوت الله وسفك دماء المصلين الآمنين؛ جريمة نكراء تجرد مرتكبيها من كل تعاليم الأديان ومن كل معاني الرحمة والإنسانية، كما أنها دليل على دموية الفكر المتطرف الذي لا يراعي حرمة للدين ولا حرمة للإنسان.

 

ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف

وجدد الأزهر الشريف دعوته إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف، والعمل على حماية دور العبادة من أي اعتداءات، وصون المجتمعات من شرور هذه الجماعات المنحرفة.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة نيجيريا حكومةً وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعمّ الأمنُ والسلامُ ربوع العالم أجمع.

