الخميس 21 أغسطس 2025
أخبار مصر

حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي على مسجد في نيجيريا

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في شمال نيجيريا، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص الأبرياء.

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد في شمال نيجيريا

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، التي تنهى عن المساس بدُور العبادة، وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها، مطالبًا بضرورة التصدي بحزم للجماعات المتطرفة التي تسعى لنشر الدمار، والخراب، وزعزعة الأمن، والاستقرار، وتعزيز الجهود لمواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الحوار، والتسامح، والتعايش، والسلام.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي لجمهورية نيجيريا؛ قيادةً وشعبًا في ضحايا هذا الهجوم الغادر، سائلًا المولى عز وجل أن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

