تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ قيادةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عددًا من المناطق، وأسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين، وألحقت أضرارًا كبيرة بالمنازل والبنى التحتية.

شيخ الأزهر يعزي باكستان في ضحايا الفيضانات المدمرة

وأعرب الدكتور أحمد الطيب، عن تضامن الأزهر الشريف، بعلمائه وطلابه، مع باكستان في هذا المصاب الأليم، مقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق فرق الإنقاذ في إسعاف الأبرياء وانتشالهم من تحت الأنقاض، وأن يحفظ باكستان وسائر بلاد المسلمين.

