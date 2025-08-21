الجمعة 22 أغسطس 2025
خارج الحدود

الأونروا: 90% من سكان غزة نازحون وحالة الملاجئ متدهورة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وكالة الأونروا اليوم الخميس إن نحو 90% من سكان غزة نازحون وحالة الملاجئ متدهورة وأي نزوح إضافي سيفاقم الوضع الكارثي.

 

سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ

وقال برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق: إن سوء التغذية في قطاع غزة يتزايد ويعتبر "القاتل الصامت".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ ونحتاج إلى وصول آمن لتقديم المساعدات.. العائلات في القطاع لا تواجه الجوع فقط بل الموت جوعًا".

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، عن سقوط 62122 شهيدًا و156758 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

بينما سقط 2018 شهيدًا وأكثر من 14947 جريحًا جراء استهداف منتظري المساعدات في القطاع.

