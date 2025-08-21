الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 43 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الخميس.

سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ

وقال برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق: إن سوء التغذية في قطاع غزة يتزايد ويعتبر "القاتل الصامت".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "سوء التغذية في غزة تجاوز مستويات الطوارئ ونحتاج إلى وصول آمن لتقديم المساعدات.. العائلات في القطاع لا تواجه الجوع فقط بل الموت جوعا".

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الأربعاء، عن سقوط 62122 شهيدا و156758 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

بينما سقط 2018 شهيدا وأكثر من 14947 جريحا جراء استهداف منتظري المساعدات في القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال الاحتلال قطاع غزة العدوان الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يقدر وقت السيطرة على غزة في غضون شهرين

إيطاليا تصعد ضد إسرائيل: نحذر من احتلال غزة وتوسيع الاستيطان فى الضفة

زيادة الاستثمارات وتطورات حرب غزة تتصدران المباحثات المصرية السعودية بمدينة نيوم

الأغذية العالمي: سوء التغذية قاتل صامت يفتك بأهالي غزة، وتجاوزنا مستويات الطوارئ

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

60 دقيقة: مودرن سبورت يضيق الفارق 2-1 أمام الزمالك بهدف عكسي للونش

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads