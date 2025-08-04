اتحاد الغرف لـ الحكومة: خلي المحليات تخف إيدها عن التجار (فيديو)

استعرض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بعض العقبات التي تواجه التجار، وتزيد عليهم الأعباء، مطالبًا بتذليل هذه العقبات، لضمان استقرار السوق، وخفض أسعار السلع.

اجتماع الغرف التجارية بحضور وزير التموين

جاء ذلك على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئات مكاتب الشعب واللجان السلعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية؛ بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

بعض الأحياء والمحليات فرضت «إتاوات» على المحال التجارية

وقال «الوكيل» إن بعض الأحياء والمحليات فرضت «إتاوات» على المحال التجارية، والحصول على مبالغ كبيرة لأشياء غير واردة في القانون، أو حتى مخالفات حقيقة.

استخراج رخصة المحل تصل إلى 150 ألف جنيه

وتابع: يضاف إلى ذلك التراخيص التي خاطبنا وزير التنمية المحلية، التي استجابت لمطالب اتحاد الغرف وقامت بتأجيل تنفيذ قانون التراخيص لمدة عام، ولكن على صعيد آخر لاستخراج التراخيص يدفع التاجر مبالغ كبيرة للحي، تصل إلى 150 ألف جنيه حتى يتمكن من استيفاء الاشتراطات للحصول على الترخيص.

لازم الحكومة تخلي المحليات تخف إيدها عن التجار شوية

وشدد «الوكيل» على ضرورة أن تتدخل الحكومة، «نحن شركاء في التوجه الذي سنقوم به معًا، القطاع الخاص يد بيد مع الحكومة، بأن يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع، وسنؤدي دورنا كمنتجين ومصنعين، لكن لازم الحكومة تخلي المحليات تخف إيدها عن التجار شوية».

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