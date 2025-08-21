محمود ناجي سفيرا لمصر في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين

أمم إفريقيا للمحليين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تعيين الحكم الدولي المصري محمود ناجي لإدارة لقاء السنغال والكونغو ضمن منافسات الدور الربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية للمحليين "الشان".

المصري محمود ناجي حكمًا للساحة ويعاونه كل من: الجزائري عادل آبان مساعد أول وغيلان بونغيلي نيلا مساعدًا ثانيًا والجزائري لطفي بكواسة حكمًا رابعًا والجزائري لحلو بن براهم حكمًا لتقنية الفيديو والجنوب إفريقية أكونا ماكليما حكم مساعد لتقنية الفيديو.

موعد مباراة السنغال والكونغو

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت ٢٣ أغسطس الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد مانديلا في كامبالا العاصمة أوغندا.

الظهور الثالث للسفير المصري محمود ناجي في هذا العرس الإفريقي بعدما قدم ناجي أداءً مشرفًا في منذ بداية البطولة الإفريقية والذي أدار لقائين قبل ربع النهائي أبرزهم بين السنغال ونيجيريا وكان اللقاء الأهم والأبرز داخل منافسات البطولة.

كما أدار أيضًا محمود ناجي لقائه الثاني بين أنجولا والكونغو الديمقراطية ليطير السفير المصري إلى الدور ربع النهائي للبطولة لإدارته للقاء السنغال والكونغو.

ظهور السفير المصري محمود ناجي في هذا اللقاء تحديدا يؤكد ثقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في الحكام الواعدين والنخبة المصرية ليعود هذه المشاركة مردود كبير للتحكيم المصري في ظهور اسم التحكيم المصري في مختلف المحافل الإفريقية والدولية.

