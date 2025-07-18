الجمعة 18 يوليو 2025
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رياضة

محمود ناجي وعاشور في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا للمحليين

محمود ناجي
محمود ناجي

أعلنت  لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا للمحليين " الشان "، وتضمنت الثنائي الدولي المصري محمود ناجى كحكم ساحة، بينما يتواجد على تقنية الفيديو الحكم الدولي محمود عاشور.

كانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلنت في مايو الماضي القائمة المبدئية لحكام أمم إفريقيا للمحليين "الشان" وتواجد فيها محمود ناجي ضمن حكام الساحة، قبل أن يعتمد الكاف القائمة النهائية بتواجد الثنائى المصري محمود ناجي ومحمود عاشور كسفرين لمصر في البطولة التي ستقام خلال شهر أغسطس المقبل  في كينيا وأوغندا وتنزانيا  

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لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي كاف محمود ناجي

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