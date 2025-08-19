موعد والقناة الناقلة لمباراة السودان والسنغال في أمم أفريقيا للمحليين

أمم أفريقيا للمحليين، يلتقي السودان ضد السنغال مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مرحلة دور المجموعات لـ كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.

ويتواجد منتخبا السودان والسنغال، في المجموعة الرابعة من كأس أمم أفريقيا للمحليين، رفقة كل من الكونغو ونيجيريا.

موعد مباراة السودان والسنغال



تُقام مباراة السودان والسنغال اليوم في كأس أمم إفريقيا للمحليين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة السودان والسنغال



تنقل مباراة السودان والسنغال اليوم في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 عبر قناة beIN Sports HD6.

وكان السودان قد فاز في مباراة وتعادل بأخرى خلال الجولتين الأولى والثانية.



بينما يسعى المنتخب السنغالي إلى استغلال خبراته القارية لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وخطف صدارة المجموعة من السودان، بعدما فاز بلقاء وتعادل في مواجهة خلال الجولتين الماضيتين.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا بتنظيم مشترك بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2025، “شان 2024” خلال شهر أغسطس من العام الجاري.

وتعتبر هذه النسخة هي الثامنة من البطولة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، كل عامين، هي الأولى في تاريخ البطولة التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث بلدان، في خطوة تُعد تحضيرًا مهمًا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027.

السجل التاريخي لأبطال كأس الأمم الأفريقية للمحليين قبل النسخة الثامنة

الكونغو الديمقراطية مرتان (2009، 2016)

المغرب مرتان (2018، 2020)

ليبيا مرة واحدة (2014)

السنغال مرة واحدة (2022)

تونس مرة واحدة (2011)

مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا، إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر، جنوب إفريقيا ، أوغندا، غينيا ، النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم أفريقيا للمحليين



وتقام مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربع إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.



جدول مواعيد مباريات ‎بطولة أمم إفريقيا للمحليين



دور المجموعات: 2 – 19 أغسطس 2025

ربع النهائي: 22 – 23 أغسطس 2025

نصف النهائي: 26 أغسطس 2025

مباراة المركز الثالث: 29 أغسطس 2025

النهائي: 30 أغسطس 2025

