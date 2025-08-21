وزير البترول يشهد حفل زفاف نجل سائق شاحنة البنزين ضحية واقعة حريق العاشر

حرص المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية على مشاركة نجل الراحل البطل خالد عبد العال ، سائق شاحنة البنزين التي اندلعت بها النيران داخل إحدى محطات الوقود بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يونيو الماضي والملقب بـ"شهيد الشهامة" على تقديم التهنئة والتقاط بعض الصور التذكارية لمشاركته فرحته بزفافه.

حضر الوزير مساء اليوم الخميس حفل الزفاف المقام بإحدى قاعات الأفراح بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية، مقدمًا التهنئة لنجل الراحل.

كما قدم وفد من إدارة العلاقات العامة ومكتب شئون وزير البترول باقات من الورود داخل قاعة الفرح تتضمن عبارات تهنئة من الوزير.

عرفان وتقدير لبطولة والد العريس النادرة

وقال وزير البترول والثروة المعدنية أن حضوره حفل الزفاف يأتي عرفانًا وتقديرًا لبطولة والد الشاب النادرة، وما قام به والده الشهيد خالد محمد شوقي، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته، بعد أن ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار والحرص على حياة الآخرين، مقدمًا روحه فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين بموقع حادث احتراق سيارة إمداد بالبنزين في منطقة العاشر من رمضان.

الراحل أظهر شجاعة نادرة وإخلاصًا فائقًا

يذكر أن الراحل قد أظهر شجاعة نادرة وإخلاصًا فائقًا، حين تحرك بمركبته المشتعلة لإبعادها عن موقع الخطر، مما حال دون وقوع تفاقم الحريق وامتداده إلى محطة البنزين لمدينة العاشر من رمضان.

وزير البترول قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد

وحضر وزير البترول في 10 يونيو الماضي إلى قرية مبارك مركز بني عبيد لتقديم العزاء لأسرة الراحل، واعلن إن وزارة البترول والثروة المعدنية تنعى البطل، وتتقدم بخالص التعازي.

ووجه وزير البترول في ذلك الوقت بتوفير فرصتي عمل بأحد شركات قطاع البترول المصري لفردين من أسرة الراحل، فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وجمعية الأورمان، يتضمن إيداع وديعة بقيمة مليون جنيه مصري، يُصرف عائدها الشهري لزوجة الفقيد وأسرته، بالإضافة إلى التكفل بالمصروفات التعليمية لابنته.

