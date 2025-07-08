إطلاق اسم بطل حريق العاشر على مدرسة إعدادية في بني عبيد بالدقهلية (صور )

شهدت مدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية اليوم، تعليق لافتة تحمل اسم “مدرسة البطل خالد محمد شوقي عبد العال بطل حريق العاشر من رمضان” على واجهة مدرسة الفريد شماس الإعدادية سابقا، وذلك تخليدًا لذكراه العطرة وتضحيته البطولية.

إطلاق اسم البطل خالد محمد شوقي بطل حريق العاشر على مدرسة الفريد شماس الإعدادية في بني عبيد

جاء ذلك بحضور أشرف الغرباوي، مدير الإدارة التعليمية ببني عبيد، وهاني أحمد عوض رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وابن الشهيد البطل أحمد خالد عبد العال، وثروت أبو العلا مدير التعليم الثانوي، وشريف فرج مدير التعليم الإعدادي، ومحمد عبد الغني شادي مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة.

وحضر أيضا ً عدد من القيادات التنفيذية وأهالي المنطقة، الذين حرصوا على المشاركة في هذه اللحظة الوطنية التي تمس القلوب وفي أجواء سادها الاحترام والتقدير لبطل ضحى بحياته ليُنقذ الآخرين.

بقرار من المحافظ، إطلاق اسم البطل خالد محمد شوقي علي مدرسة الفريد شماس الإعدادية

وكان صدّق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وأصدر القرار رقم (282) لسنة 2025 م على إطلاق اسم البطل خالد محمد شوقي علي مدرسة الفريد شماس الإعدادية بعد وفاته في حادث بنزينة العاشر من رمضان حين اندلعت النيران في سيارة داخل المحطة، فسارع البطل خالد محمد شوقي عبد العال إلى إنقاذ الموجودين، غير مبالٍ بالخطر المحدق، حتى أصيب إصابة بالغة أودت بحياته، ليسجل اسمه في سجل الشهداء الأبطال الخالدين وليسطر بذلك ملحمة جديدة من ملاحم الشرف والفداء.

موقف الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال يُعلّم طلابنا معنى البطولة الحقيقية

من جانبه، وعلى هامش ذلك، قال أشرف الغرباوي مدير الإدارة التعليمية: إن ما قام به الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال يُعلّم طلابنا معنى البطولة الحقيقية.. ونتشرف بأن تحمل المدرسة اسمه ليظل قدوة ومثالًا يحتذى به.

تضحية بطل حريق العاشر ستظل دائمًا منارة مضيئة في ذاكرة الأجيال

وأشار مدير تعليم بني عبيد إلى أن إطلاق اسم البطل خالد عبد العال على المدرسة يُعد أقل ما يمكن تقديمه لتكريم من قدّم حياته فداءً للآخرين، مؤكدًا أن تضحيته ستظل دائمًا منارة مضيئة في ذاكرة الأجيال.



أسرة شهيد حريق العاشر: فخورون إن اسمه هايفضل منور على المدرسة

وفي لفتة إنسانية، عبّرت أسرة البطل خالد محمد شوقي عبد العال عن فخرها بالبطل، قائلين: “الشهيد البطل خالد محمد شوقي عبد العال عاش راجل ومات راجل.. مكنش بيفكر في نفسه، دايمًا كان بيفكر في غيره.. وفخورين إن اسمه سيظل منور علي المدرسة وفي قلوب الناس زي ما كان منور حياتنا”.

واختُتمت المراسم بوقوف الحاضرين دقيقة حدادا، وقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل، وسط تصفيق الحضور، في مشهد مؤثر يعكس عظمة التضحية وفخر الوطن بأبنائه المخلصين.

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