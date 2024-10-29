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اقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ـ أداء جلسة الثلاثاء وأداء الأسواق الخليجية، حيث غلب التباين على أداء المؤشرات.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04%وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 12058 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 9 مليارات ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.98%وهي تقدر بـ 60 نقطة ليصل إلى 6397 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.

وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.56%وهي تقدر بـ 26 نقطة ليصل إلى 4562 نقطة في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.02%وهي تقدر بـ 4 نقاط ليصل الي 9304 نقاط بقيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم والأسواق في حالة ترقب دائم لبيانات الاقتصاد الأمريكي ومعدلات الطلب على النفط والصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط.

كيف أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع؟

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

 

 

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