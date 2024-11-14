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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الاسواق الخليجيه خلال جلسة الخميس، والتي مالت للتواجد في المنطقة الخضراء فيما عدا السوق السعودي والتي اصبحت منطقة 12100 منطقة مقاومة عتيدة لا يستطيع البقاء أعلاها.


السعودية


انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% وهي تقدر بـ 58 نقطة ليصل إلي 11857 نقطة بقيم تداول تصل إلي 6 مليارات ريال.


الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل الي 6529 نقطة وسط قيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.


الإمارات


ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.02% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل الي 4731 نقطة، كما ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه0.37% وهي تقدر بـ 37 نقطة ليصل الي 9407 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تصل الي 3 مليارات درهم بنهاية جلسة التداول.

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