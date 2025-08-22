الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال المصابين في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

انقلاب سيارة ميكروباص،
انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

استمع فريق من رجال المباحث، لأقوال المصابين لكشف ملابسات وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

 

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

ولقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى اليوم 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى بالكيلو 67 اتجاه القاهرة بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

